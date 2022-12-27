Появились фото дорожной аварии с пострадавшими на юге Карелии

Два человека попали в больницу после аварии на трассе «Кола» в Карелии

В паблике «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» опубликованы фотографии ДТП с участием двух автомобилей.



Как сообщалось, дорожная авария произошла 27 декабря в 17.47 на 277 километре автодороги «Кола» в Олонецком районе.

На трассе столкнулись автомобили Nissan и Kia. В результате аварии пострадали и были госпитализированы 55-летний водитель и 29-летний пассажир Kia.













