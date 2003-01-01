Появились фото и видео с места страшного пожара в Пудоже, где погиб человек

Стали известны новые подробности трагического происшествия.

Сегодня, 2 января, ранним утром в Пудоже горел частный дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело человека. Об этом мы писали ранее. Опубликованы новцые фото и видео с места происшествия.

Напомним, сообщение о возгорании в доме на улице Приозерной поступило спасателям в 03:47. На место происшествия немедленно выехал дежурный караул в составе двух автоцистерн.

По прибытии пожарные установили, что открытым пламенем охвачен одноэтажный бревенчатый жилой дом. Внутри здания происходило обрушение стен, перекрытий и кровли, и, предположительно, там мог оставаться человек.

Информация подтвердилась. В ходе работ по разбору завалов были обнаружены человеческие останки. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, дом был полностью уничтожен.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в пожаре погибла женщина.