Появились фото нового пешеходного моста в районе железнодорожного вокзала (ФОТО)

Петрозаводский фотограф Илья Тимин запечатлел, как выглядит новый пешеходный мост, который скоро откроют у ж/д вокзала.

Как пишет Илья Тимин в соцсетях, официальная одежка, по которой встречают, у города преобразилась. Новый мост через железнодорожные пути с минуты на минуту будет открыт для пешеходов. Туристы летом оценят, считает фотограф.

"О чем еще мечтается? О просторной автопарковке с другой стороны рельсов от вокзала. Это разгрузило бы площадь Гагарина, а также позволило бы небольшим туристским автобусам и людям, встречающим поезда, по достоинству оценить инфраструктуру и комфорт в популярном туристском регионе", – комментирует фото зимнего Петрозаводска Илья Тимин в соцсетях.

Напомним, реконструкция моста началась в феврале 2020 года. Пешеходный мост расположен на 12 метров южнее демонтированного. Сооружение представляет ферму длиной 64 м и высотой пролетного строения 6 м с лестничными сходами на пассажирские платформы с одной стороны пролетного строения и транзитным проходом с возможностью выхода на привокзальную площадь с другой стороны.

Новый мост оснащен 4 лифтами для передвижения маломобильных групп населения. Они будут использоваться для подъема и спуска на все платформы и транзитного прохода между площадью Гагарина и районом Перевалка. При этом все галереи пролетных строений, лестничных сходов будут полностью закрыты сверху.