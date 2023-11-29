Появились фото с места пожара, где житель Карелии хранил горючее рядом с печкой

Девять огнеборцев тушили пожар в гараже в городе горняков Карелии.

Фотокадры последствий пожара в гаражном кооперативе в Костомукше появились в соцсети в группе второго пожарно-спасательного отряда.

Девять пожарных Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона привлекались для ликвидации пожара в частном гараже.



В результате пожара строение получило повреждения.

Напомним, сигнал о возгорании поступил в субботу, 25 ноября, в 12.26. Выяснилось, что огонь вспыхнул в гаражном кооперативе «Горняк».

В сети назвали причину возгорания — неправильное устройство печного отопления. Труба дымохода проходила рядом с горючими материалами, они воспламенились от нагрева.

Хозяин в момент возгорания был у себя в гараже, поэтому огонь не успел перебраться на соседние участки.