Появились фото с места пожара на Кондопожском ЦБК в Карелии

В ночь на 31 января произошел мощный пожар на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате в Карелии.

Как сообщили в МЧС Карелии, в час ночи поступило сообщение о пожаре на Кондопожском ЦБК. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит древесная щепы на ленточном конвейере в цехе целлюлозно-бумажного комбината на площади 100 кв. м.

Из здания комбината были эвакуированы 6 человек. Пострадавших и погибших нет.

В ликвидации пожара было задействовано более 40 человек и 12 единиц техники.

В результате к 2.44 была произведена ликвидация открытого огня, с разборкой и проливкой конструкций, а в 4.09 пожар на конвейре производственного здания полностью ликвидировали. По предварительным данным, огнем повреждена площадь здания в 170 кв.м.

В телеграм-канале МЧС Карелии появились фото с места пожара на Кондопожском ЦБК.