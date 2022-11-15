Появились фото с места смертельного ДТП с двумя большегрузами на трассе в Карелии

Грузовики в лобовую столкнулись недалеко от деревни Ковера в Олонецком районе.

В паблике отряда олонецких спасателей опубликовали фото страшного ДТП, которое произошло в минувшее воскресенье, 4 декабря, 9.50 в Олонецком районе, на 306 км авотодороги «Кола». На место аварии выезжали пожарные из села Коткозеро и Олонца.

«Проводимые работы: осмотр места ДТП, отключение АКБ, организация бесперебойного проезда по автодороге», - говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, ДТП произошло в тот момент, когда одна из фур стала объезжать остановившийся на обочине большегруз. Оказавшись на встречной полосе, фура лоб в лоб столкнулась со вторым грузовиком.

В результате столкновения один из водителей большегруза погиб, второй госпитализирован.

Как ранее сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, двое пострадавших были доставлены в Олонецкую ЦРБ. Один из них - водитель, мужчина 1986 г.р., житель Ленинградской области скончался в больнице. Второй пострадавший 1966 г. р., житель Санкт-Петербурга получает медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.