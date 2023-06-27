Появились фото страшного ДТП с пожаром на трассе в Карелии (ФОТО)

Утром 27 июня на федеральной трассе в Пряжинском районе столкнулись три автомобиля, есть погибший.

В паблике «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району» опубликовали фотографии последствий дорожной аварии возле поселка Матросы. Подарные деблокировали погибшего, смыли топливо с дороги, машины тушили с применением генератора пены ГПС - 600.



Отметим, по предварительной информации республиканской Госавтоинспекции, 27 июня, в районе 10.00, на 397 километре трассы «Кола» в Пряжинском районе столкнулись три автомобиля.



Лесовоз и «ГАЗель» в результате лобового столкновения сгорели полностью. Водитель первого авто госпитализирован, второго - погиб. По предварительным данным, люди в третьей машине, Chevrolet, не пострадали.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что инцидент попал в объектив видеокамеры.































