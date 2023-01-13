Появились фото страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО)

Спасатели ликвидировали последствия аварии, унесшей жизни двух человек.

В МЧС Карелии прислали в «Столицу на Онего» фото смертельной аварии, случившейся 16 января. Ночью спасатели ликвидировали последствия страшного ДТП, произошедшего на Вытегорском шоссе в Петрозаводске.

Напомним, два автомобиля столкнулись на Вытегорском шоссе 16 января в 23.15 вечера. В одном автомобиля находились двое мужчин — оба погибли.

Молодая пара с годовалым ребенком в другом автомобиле пострадали — мужчина и женщина были госпитализированы, ребенку оказали разовую помощь и передали родственникам.