Появились фотографии смертельного ДТП на севере Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Страшные последствия аварии в Костомукше попали в объектив камеры.

В паблике 2 пожарно-спасательного отряда ФПС по Карелии появились фотографии ночной аварии в Костомукше. Видео последствий аварии было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В 5.40 утра 16 декабря спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП. Легковой автомобиль врезался в автобус.

Напомним, ранее глава Минздрава Карелии сообщил о пострадавших в аварии. Водитель легковушки погиб, еще три человека были госпитализированы.