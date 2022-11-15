Появились фотографии смертельного ДТП на севере Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Страшные последствия аварии в Костомукше попали в объектив камеры.
В паблике 2 пожарно-спасательного отряда ФПС по Карелии появились фотографии ночной аварии в Костомукше. Видео последствий аварии было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
В 5.40 утра 16 декабря спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП. Легковой автомобиль врезался в автобус.
Напомним, ранее глава Минздрава Карелии сообщил о пострадавших в аварии. Водитель легковушки погиб, еще три человека были госпитализированы.
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