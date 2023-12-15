Появились фотографии жесткого лобового столкновения авто на западе Карелии

В лобовом столкновении автомобилей в Муезерском районе пострадал один человек.
О дорожной аварии сообщили местные спасатели.
Жесткое ДТП случилось днем в прошлый понедельник, 11 декабря, около поселка Ледмозеро — там произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
В 14.19 для ликвидации последствий лобового столкновения привлекалось дежурное отделение ПЧ-34 поселка Ледмозеро — 3 человека на 1 единице техники.
В результате ДТП один человек получил травмы, бригада «скорой» поселка Ледмозеро оказала ему медицинскую помощь.
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