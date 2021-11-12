Появились кадры наезда автомобиля с эмблемой такси на пешеходов в Карелии (ВИДЕО)

В Костомукше автомобиль «Daewoo Matiz» сбил двух пешеходов на переходе.

ДТП произошло в Костомукше 17 ноября в 20-20. На проспекте Горняков, на регулируемом пешеходном переходе у дома № 2а, автомобиль «Daewoo Matiz» сбил двух пешеходов. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

В момент ДТП автомобиль выезжал с перекрёстка на проспект Горняков на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. В это же время пешеходы пересекали проезжую часть проспекта Горняков по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщалось ранее, в результате происшествия травмированы два пешехода — 55-летняя женщина и 56-летний мужчина. Пострадавшим оказана медицинская помощь.