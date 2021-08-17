Появились кадры пожара в иномарке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Очевидцы опубликовали видео с места пожара в автомобиле Audi в центре Петрозаводска.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии появилось видео с места пожара на Первомайском проспекте, где накануне вечером загорелся автомобиль Audi.

Напомним, почти сорок минут пожарные тушили иномарку, загоревшуюся в субботу, 21 августа около 22 часов на Первомайском проспекте в Петрозаводске. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, с возгоранием боролись пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска - 8 человек, 2 единицы техники.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии поблагодарили неравнодушных водителей, которые на углу Первомайского проспекта и улицы Разина в Петрозаводске пытались помочь потушить автомобиль Audi и сразу вызвали пожарных.

«Огромное вам спасибо, если бы не ваша своевременная помощь, топливо могло разлиться сильнее и ущерб был бы значительно больше. По крайней мере удалось вытащить вещи и документы - они не сгорели».