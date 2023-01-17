Появились кадры пожара в одном из районов Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

В МЧС Карелии опубликовали видео пожара в Соломенном.

В Телеграм-канале МЧС Карелии появились кадры работы пожарных в Соломенном. Там сегодня загорелся двухэтажный деревянный дом.

Строение серьезно пострадало, но, благодаря действиям пожарных, удалось не допустить распространение огня на соседние дома, стоявшие поблизости.

Пожар в доме на улице Мебельная случился сегодня, 28 февраля, в 11.30 утра. Жертв и пострадавших удалось избежать.