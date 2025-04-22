Появились кадры с места ночного пожара на севере Карелии

Огнеборцы Сегежи опубликовали фото с места ночного пожара.
Фотографии последствий пожара в поселке Майгуба появились в паблике огнеборцев Сегежи.
Напомним, пожар произошел в субботу, 26 апреля, в посёлке Майгуба. Там загорелась летняя кухня. Сообщение о пожаре поступило огнеборцам в 04.10.
Для ликвидации огня привлекались 9 пожарных на 2 единицах техники пожарно-спасательной части Сегежи.
В результате пожара строение было полностью уничтожено огнем.
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