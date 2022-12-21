Инновационные пункты сбора мусора в Петрозаводске перестали принимать стеклянную тару

Пункты раздельного сбора мусора, установленные в этом году в Петрозаводске, перестали принимать стеклянную тару из-за нерентабельности.
Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.
Экостанции установил «Карельский экологический оператор» у гипермаркетов в Петрозаводске. Каждая станция имеет шесть отсеков для разных видов мусора. Стеклянную тару перестали принимать, потому что она объёмная и тяжёлая и перевозить её к месту переработки невыгодно, пояснили в министерстве.
Решением проблемы Минэк считает использование аппарата сбора и измельчения стекла. Его разработку уже профинансировал государственный Фонд венчурных инвестиций. Аппарат будет сортировать отходы по цвету стекла и дробить на месте сбора, тем самым делая их более компактными. Благодаря этому транспортировка стекла вновь станет рентабельной, считают в министерстве.
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