Появились объяснения, почему претендентам на премию в области фольклора в Карелии не дали 50 тыс. рублей

Министерство культуры Карелии объявило победителя премии имени сказительницы Федосовой и объяснило, почему другие претенденты ее не получили.

Победителем стал фольклорный ансамбль «Веретёнце» из поселка Эссойла. Творчество этого коллектива связано с изучением и развитием традиционной культуры и фольклорного наследия народов Карелии. Он получил в награду 50 тыс. рублей.

Заявки на соискание премии поступили от детских коллективов из Петрозаводска, Пряжинского и Лоухского районов. Как пояснили, в Минкультуры, две заявки были отклонены «с большим сожалением».

Мультипликационная студия «Домик света» из Эссойлы не смогла победить из-за «несоответствия формальным критериям». К таким критериям относится, например, ведение концертной деятельности. А заявку студии «Северный мотив» из Петрозаводска отклонили из-за того. что ей не хватило «элементов интерактива», например, презентации своих творений.

Всем соискателям премии будут вручены поощрительные призы – детские книги.