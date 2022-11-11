Появились объяснения, почему проект бюджета Карелии на 2023 год предусматривает сокращение расходов

Проект бюджета Карелии на 2023 год предусматривает сокращение расходов по сравнению с 2022 годом, но он будет пересмотрен в сторону увеличения.

Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты республики Алексей Дорохов на прошедших сегодня публичных слушаниях по проекту бюджета в парламенте.

По словам Дорохова, проект бюджета подготовлен в условиях, когда окончательно не определены размеры финансовой помощи из федеральной канны. Это произойдет после принятия федерального бюджета в декабре. Как ожидается, в нем будет предусмотрено увеличение субсидий Карелии, что позволит скорректировать и проект республиканского бюджета.

«По отдельным направлениям расходов вы можете увидеть сравнение не в пользу бюджета следующего года. Но я бы хотел обратить внимание, что у нас ко второму чтению планируется изменение показателей проекта бюджета на следующий год, в связи с чем я бы не хотел, чтобы наше заключение стало поводом для поверхностных выводов о снижении тех или иных расходов в 2023 году… В окончательном виде проект бюджета будет принят с иными цифрами», — пояснил Дорохов.