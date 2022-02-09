Появились объяснения, почему снова могут вырасти цены на стройматериалы

Строительные отделочные материалы и древесные плиты могут подорожать на 10%.

Такой прогноз «Известиям» дал генеральный директор в Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР) Тимур Иртуганов.

По его словам, повышение произойдет в случае ввода антидемпинговой пошлины для китайских производителей меламина, применяющегося для производства таких материалов.

Если пошлина на китайский меламин увеличится, производителям будет сложно удержать цены на свою продукцию даже на уровне прошлого года, полагает Иртуганов. По данным АМДПР, цены на такие отделочные материалы уже выросли на 36–42%, мебель подорожала на 11%.

В Минстрой информация о возможном увеличении ввозных пошлин и росте цен не поступала, сообщили «Известиям» в ведомстве.