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Появились официальные разъяснения о наказании работников предприятий Карелии за отказ от вакцинации

Новости. Общество
09:21, 12 Июля 2021
фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Работодатели не имеют права применять к работниками меры дисциплинарной ответственности за отказ от вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

«Работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение) в отношении работников, отказавшихся от вакцинации», — говорится в сообщении Управления.

Вместе с тем, работодатели имеют право отстранить от работы сотрудников до тех пор, пока не пройдут вакцинацию. Управление ссылается на статью 76 Трудового кодекса РФ.

Будут ли они получать зарплату за период отсутствия на работе, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-12 10:52:54
Агрекалчнутых отвакцинировать поголовно.
Вася
2021-07-12 10:37:34
ну надо же какой умный Ковидло
Leopol'd
2021-07-12 10:29:53
Запутались чиновники в законах. Любая вакцинация добровольна, а значит отстранение незаконно. Вакцины не прошли полный цикл допуска, а значит экспериментальный препарат, опять же только добровольно.
Но что такое закон, если механизм зарабатывания бабла уже запущен!
Вася
2021-07-12 10:43:11
Leopol'd, я тоже думаю что он разумен,ибо такое творит что не дай Бог
наташка
2021-07-12 09:43:18
Пофиг. Заставим
Вася
2021-07-12 10:53:58
наташка, Одно и тоже дудят про происки запада
Гость
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