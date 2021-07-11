Появились официальные разъяснения о наказании работников предприятий Карелии за отказ от вакцинации

Работодатели не имеют права применять к работниками меры дисциплинарной ответственности за отказ от вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

«Работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение) в отношении работников, отказавшихся от вакцинации», — говорится в сообщении Управления.

Вместе с тем, работодатели имеют право отстранить от работы сотрудников до тех пор, пока не пройдут вакцинацию. Управление ссылается на статью 76 Трудового кодекса РФ.

Будут ли они получать зарплату за период отсутствия на работе, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».