Появились первые детали плана строительства новой дороги вдоль Белого моря в Карелии

Строительство автодороги вдоль берега Белого моря между Карелией и Архангельской областью планируется после ее передачи в федеральную собственность.

Эти планы подтвердил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По словам министра, на территории Карелии предстоит реконструировать участок дороги Беломорск-Нюхча протяженностью около 180 километров. За Нюхчей дорога заканчивается, ее надо построить, чтобы выйти на границу с Архангельской областью.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, возможно, в ходе реконструкции некоторые участки дороги будут спрямляться, что сократит время в пути между Беломорском и Нюхчей.

Стоимость работ, по словам губернатора, составит «десятки миллиардов рублей».

Передача дороги в федеральную собственность запланирована на 2029 год, но глава Карелии рассчитывает, что это произойдет раньше, если проект войдет в федеральную программу развития Арктической зоны России.

Дорога между Архангельском и Беломорском по берегу Белого моря входила в древний Поморский тракт. Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до районного центра Онега. Между Онегой и Нюхчей дорога давно утрачена.