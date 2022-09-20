Появились первые разъяснения военкоматов, кого и как призовут по мобилизации

Военные комиссары некоторых регионов России выступили с разъяснениями о порядке призыва мобилизованных, их зарплатах и наказании за отказ от явки в военкомат.

Например, об этом идет речь в интервью военного комиссара Костромской области Алексея Новикова ГТРК «Кострома».

По его словам, призыву на военную службу в первую очередь подлежат танкисты, мотострелки, артиллеристы, десантники, отслужившие срочную службу, в возрасте до 55 лет. Частичной мобилизации не подлежат все, кто имеет отсрочку от срочной службы — студенты, многодетные, а также граждане, имеющие бронь и не годные по состоянию здоровья.

Согласно разъяснениям, военкома, повестку принесут на дом сотрудники военкомата, они же уведомят работодателя. В повестке будет указано, куда и во сколько необходимо прибыть, и что иметь с собой.

По словам Новикова, за неявку в военкомат по повестке предусмотрено наказание в размере от 5 до 10 лет лишения свободы в соответствии с действующим законодательством.

Военком также отметил, что. мобилизованные будут получать денежное довольствие в соответствии с должностями, и на уровне с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

О размере зарплат мобилизованных сообщил комиссар Республики Саха (Якутия) Александра Авдонина через пресс-службу регионального правительства.

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тыс. рублей в зависимости от должности и воинского звания», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

По словам регионального военкома, в первую очередь в ходе частичной мобилизации призываются граждане, которые отслужили недавно — закончили военную службу не более трех лет назад.