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Появились первые фотографии Михаила Ефремова из СИЗО (ФОТО)

Новости. Общество
19:40, 22 Ноября 2020
фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда Белгородская и Старооскольская епархия
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Опубликованы первые фотографии актера Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода, где он в настоящее время находится на карантине.

Снимки опубликованы на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии, сообщают СМИ.

Митрополит Иоанн посетил СИЗО-3, пишет издание lenta.ru. Во время визита владыка отслужил молебен о болеющих в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. После чего архиерей исповедал и причастил осужденных отряда хозяйственного обслуживания.

Ефремов в пресс-релизе не упоминается, но его сфотографировали с митрополитом. Он в пиджаке и джинсах, а остальные заключенные в черных робах с обритыми головами.

Артист должен провести 20 дней на карантине в белгородском СИЗО, прежде чем его отправят для отбытия наказания в ИК-4 для впервые осужденных, где сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Глава областного управления ФСИН Игорь Видашев рассказал, что Ефремов находится один в двухместной камере. Он сам попросил об этом, объяснив, что хочет выспаться и отдохнуть в тишине. Артист ни на что не жалуется, много читает, смотрит телевизор, у него также есть возможность звонить родным.

В ИК-4 он может стать заведующим клубом, нагружать неподъемной работой на «промке» (промышленная зона в колонии) его не будут с учетом возраста и состояния здоровья.

Напомним, Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

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