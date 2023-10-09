Появились подробности аварии, где автомобиль на полном ходу влетел в автобус с пассажирами в Петрозаводске

Водитель на иномарке в нарушение правил дорожного движения мчался по перекрестку на красный свет.
Подробности дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло в карельской столице во вторник, 10 октября, в 08.41, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская. Там 45-летний водитель Toyota проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan.
В результате столкновения автомобиль Toyota откинуло на стоящий на остановке автобус ПАЗ, куда заходили пасажиры.
После ДТП водитель автомобиля Toyota самостоятельно обратился в больницу, где ему назначили лечение и отправили домой.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, момент жесткой аварии попал на на камеру наблюдения компании «Ситилинк», видео опубликовали в соцсети.
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