Появились подробности аварии, где автомобиль на полном ходу влетел в автобус с пассажирами в Петрозаводске

Водитель на иномарке в нарушение правил дорожного движения мчался по перекрестку на красный свет.

Подробности дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в карельской столице во вторник, 10 октября, в 08.41, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская. Там 45-летний водитель Toyota проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan.

В результате столкновения автомобиль Toyota откинуло на стоящий на остановке автобус ПАЗ, куда заходили пасажиры.

После ДТП водитель автомобиля Toyota самостоятельно обратился в больницу, где ему назначили лечение и отправили домой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, момент жесткой аварии попал на на камеру наблюдения компании «Ситилинк», видео опубликовали в соцсети.