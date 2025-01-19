Появились подробности аварии на Октябрьском проспекте в Петрозаводске

В аварии пострадал водитель иномарки.

Водитель получил травмы при столкновении автомобилей на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской в 20.06. Фотографии с места происшествия опубликовали в паблике Госавтоинспекция Петрозаводска.

По информации ведомства, 49-летний водитель автомобиля Renault при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался со встречного направления прямо. В результате происшествия телесные повреждения получил водитель BMW.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее писали о том, что на месте ДТП работали скорая помощь и ГАИ.