Появились подробности аварии с большим числом пострадавших на трассе в Карелии

Медицинскую помощь пришлось оказывать семерым пострадавшим из опрокинувшегося автобуса в Медвежьегорском районе.

В паблике отряда противопожарной службы Медвежьегорского района сообщили подробности жесткой аварии, произошедшей сегодня, 17 ноября, на 601 километре трассы «Медвежьегорск — Вологда».

В кювет там вылетел микроавтобус с пассажирами. В тот момент в автобусе находились 9 человек, 7 из них получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребенок.

Прибывшие на место пожарные достали часть пострадавших из автомобиля и транспортировали до машины скорой помощи.

По информации тг-канала главы карельского Минздрава, три человека, включая ребенка, получили легкие повреждения, а вот четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, микроавтобус с пассажирами вылетел с трассы в Медвежьегорском районе Карелии сегодня в 11.25 утра.