Появились подробности аварии с участием лесовоза в Кондопожском районе Карелии

Водитель грузовика получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По информации ГИБДД Карелии, авария произошла на 509 километре федеральной дороги между поселками Гирвас и Сопоха. Инцидент случился во вторник, 26 сентября, в 15.20.

Лесовоз Volvo в составе с полуприцепом съехал с дороги в кювет, а затем опрокинулся. В результате аварии 43-летний водитель лесовоза получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, информация о опрокидывании лесовоза с бревнами в Кондопожском районе поступила вчера, 26 сентября.