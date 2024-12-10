Появились подробности ДТП, когда легковушка сбила курьера на электровелосипеде в Петрозаводске

Юношу сбили 11 декабря на на перекрёстке улиц Луначарского и Промышленная в карельской столице.

Подробности ДТП рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Дорожная авария произошла накануне в среду, 11 декабря, в 19.42 на перекрёстке улиц Луначарского и Промышленная. Там 41-летняя водитель за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступила дорогу. В результате иномарка столкнулась с электровелосипедом, который ехал во встречном направлении прямо.

В ДТП получил травмы 20–летний велосипедист.

Напомним, перед столкновением курьер, вероятно, пытаясь затормозить, упал с транспортного средства. Случившееся попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк» и было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».