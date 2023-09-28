Появились подробности ДТП, после которого спасатели Карелии вместе с водителями убирали с дороги автомобиль

В дорожной аварии, где столкнулись автомобили, травмы получил водитель микроавтобуса.

Подробности дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в субботу, 30 сентября, в 8.25, в Лахденпохском районе на 228 километре федеральной автодороги.

По предварительной информации, 31-летний водитель Лада Ларгус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ.

В результате ДТП получил травмы 57-летний водитель микроавтобуса. Его доставили в больницу.

Ранее мы писали о том, что на карельском серпантине столкнулись Ларгус и Газель.