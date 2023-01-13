Появились подробности ДТП с двумя сбитыми пешеходами на окраине Петрозаводска

Утром 16 января на пешеходном переходе у аэродрома «Пески» две женщины попали под колеса иномарки, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В понедельник, 16 января, в 07.55 в дежурную группу Госавтоинспекции карельской столицы поступило сообщение о дорожной аварии с участием пешеходов.



В районе дома №12 по Соломенскому шоссе 58-летний водитель автомобиля Chevrolet Rezzo сбил двух женщин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате дорожной аварии госпитализирована 38-летняя петрозаводчанка. Еще одной пострадавшей, 51-летней женщине, назначено амбулаторное лечение.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.















