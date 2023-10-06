Появились подробности ДТП с самокатом на оживленном проспекте Петрозаводска

Аварию устроил подросток на самокате, и у него не было водительских прав категории «М».

Подробности дорожной аварии с участием подростка на самокате рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.



Утром в пятницу, 6 октября, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманской столкнулись электросамокат и автомобиль Hyundai.

В результате дорожной аварии автомобиль и самокат получили механические повреждения, подростку оказали разовую медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

При оформлении ДТП госавтоинспекторы выяснили, что мощность самоката составила 600 Вт. Для управления таким транспортным средством необходимо наличие водительских прав категории «М».

16-летний подросток не имел прав и был отстранен от управления. Самокат передали его отцу. В отношении подростка дорожные полицейские составили протокол. За нарушение предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Кроме того, у молодого человека не было защитного шлема. За это грозит штраф в одну тысячу рублей.

Ранее мы сообщали об этой аварии, которую запечатлела одна из видеокамер компании «Ситилинк».