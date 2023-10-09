Появились подробности ДТП с женщиной за рулем автомобиля, разбившего сложенные дрова

В соцсетях разместили видео, которое запечатлело, как авто на полном ходу, пробивая забор, врезается в препятствие.

Видео, на котором видно, как женщина-водитель влетела ночью в забор, появилось в паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости».



"В соцсетях появилось видео, как женщина-водитель врезалась в забор и дрова ночью в Кондопоге. Автомобиль на большой скорости вылетает с дороги и врезается в забор", - написали в паблике.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 9 октября, около 1.40 ночи, на улице Бумажников в Кондопоге.

Там автомобиль LADA Granta вылетел в кювет, а затем протаранил забор и врезался в сложенные дрова.

За рулем была 43-летняя женщина. Её с травмами госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.