Появились подробности ДТП в Карелии со съехавшей в кювет лековушкой с прицепом

Дорожная авария произошла в четверг, 14 сентября, в Олонецком районе.

В четверг, 14 сентября, в 12.30 в Олонецком районе около поселка Устье Видлицы произошло ДТП.

Там водитель Opel Astra съехал с дороги в кювет.

В результате ДТП получил травмы 58-летний пассажир автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, на место дороржной аварии выезжал личный состав ПЧ-37 по охране села Видлица. Специалисты осмотрели место аварии и отключили АКБ.