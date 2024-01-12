Появились подробности ДТП , в котором грузовик уничтожил легковушку на федеральной трассе в Карелии

Травмы получили водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Подробности дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в пятницу, 12 января, около 12.00 в Сегежском районе на 678 километре автодороги «Кола». По предварительной информации, там столкнулись грузовой фургон Мерседес 1613L и легковой автомобиль Honda Accord.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка Honda.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП случилось недалеко от речки Урокса.