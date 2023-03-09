Появились подробности ДТП в Петрозаводске, где пьяный водитель опрокинул авто на крышу (ФОТО)

В ночь на 10 марта в Петрозаводске иномарка перевернулась на крышу после столкновения с «Ладой».

В пятницу, 10 марта, в 01.17 на улице «Правды» в Петрозаводске произошло ДТП. В районе дома №40 пьяный 24-летний водитель Ford Focus врезался в отечественную легковушку.



После удара иномарка опрокинулась на крышу, рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы. В результате ДТП водители не пострадали.



За пьяное вождение водителя Ford подвергнут административному наказанию. Молодому мужчине грозит лишение прав на срок от 1,5 до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.



Его автомобиль забрали на штрафстоянку. Напомним, дорожную аварию запечатлели видеокамеры.









