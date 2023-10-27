Появились подробности ДТП в Пряжинском районе, откуда госпитализировали троих детей

Пожарные ликвидировали последствия дорожной аварии.
Подробности аварии у поселка Чална сообщили в отряде противопожарной службы Пряжинского района.
ДТП произошло в субботу, 28 октября, в 11.50, на 24 километре автомобильной дороге 86К-10. Там столкнулись два автомобиля.
Для ликвидации последствий дорожной аварии привлекали личный состав пожарной части № 67 поселка Чална.
Спасатели осмотрели место ДТП, собрали информацию и отключение аккумулаторные батареи у автомобилей.
Погибших в ДТП нет. Травмы получили 4 человека.
На месте дорожно-транспортного происшествия также работали медики. Бригады скорой помощи доставили всех пострадавших в больницы Петрозаводска.
Напомним, в результате аварии травмы получили две девочки 14 и 11 лет и мальчик 9 лет. Детей госпитализировали в ГБУЗ ДРБ. Женщину 45 лет с травмами доставили в БСМП.
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