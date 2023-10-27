Появились подробности ДТП в Пряжинском районе, откуда госпитализировали троих детей

Пожарные ликвидировали последствия дорожной аварии.

Подробности аварии у поселка Чална сообщили в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

ДТП произошло в субботу, 28 октября, в 11.50, на 24 километре автомобильной дороге 86К-10. Там столкнулись два автомобиля.

Для ликвидации последствий дорожной аварии привлекали личный состав пожарной части № 67 поселка Чална.

Спасатели осмотрели место ДТП, собрали информацию и отключение аккумулаторные батареи у автомобилей.

Погибших в ДТП нет. Травмы получили 4 человека.

На месте дорожно-транспортного происшествия также работали медики. Бригады скорой помощи доставили всех пострадавших в больницы Петрозаводска.

Напомним, в результате аварии травмы получили две девочки 14 и 11 лет и мальчик 9 лет. Детей госпитализировали в ГБУЗ ДРБ. Женщину 45 лет с травмами доставили в БСМП.