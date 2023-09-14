Появились подробности ДТП в центре Петрозаводска

Пассажир автомобиля получила травмы и была госпитализирована с места ДТП.
Дорожная авария произошла в пятницу, 15 сентября, в 09.30 в районе дома № 10 по улице Гоголя.
Там водитель автомобиля Mersedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mazda.
В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля Mersedes получила травмы и была госпитализирована в БСМП.
Водителям автомобилей медицинскую помощь оказали на месте.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
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