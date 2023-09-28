Появились подробности ДТП возле деревни Царевичи в Карелии, где пострадал ребенок

В ГИБДД сообщили возраст ребенка, пострадавшего в аварии в Прионежском районе.

Авария произошла вчера, 1 октября, на трассе возле деревни Царевичи.

Все случилось в 11.35. По предварительной информации, 39-летний водитель Mercedes-Benz при обгоне допустил занос, и иномарка столкнулась с попутным автомобилем Lada.

Оба автомобиля совершили съехали в правый кювет. Травмы получил 2-летний ребенок, ехавший в отечественной машине, он был госпитализирован. По факту проводится проверка.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 1 октября, в Прионежском районе Карелии.