Появились подробности ДТП возле деревни Царевичи в Карелии, где пострадал ребенок

В ГИБДД сообщили возраст ребенка, пострадавшего в аварии в Прионежском районе.
Авария произошла вчера, 1 октября, на трассе возле деревни Царевичи.
Все случилось в 11.35. По предварительной информации, 39-летний водитель Mercedes-Benz при обгоне допустил занос, и иномарка столкнулась с попутным автомобилем Lada.
Оба автомобиля совершили съехали в правый кювет. Травмы получил 2-летний ребенок, ехавший в отечественной машине, он был госпитализирован. По факту проводится проверка.
Напомним, авария произошла в воскресенье, 1 октября, в Прионежском районе Карелии.
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