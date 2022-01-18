Появились подробности двух аварий в Петрозаводске, где были сбиты пешеходы

Два человека попали под колеса автомобилей на проспекте Александра Невского, в ГИБДД рассказали подробности аварий.
Напомним, сегодня с разницей в полтора часа на проспекте Александра Невского в Петрозаводске произошли две похожих аварии. Два человека, пересекавших проспект не по пешеходному переходу, попали под колеса автомобилей. Одно ДТП случилось в 12.18 на перекрестке проспекта Александра Невского с улицей Варламова, второе — на перекрестке проспекта с улицей Льва Толстого в 13.55.
Как уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в первом случае в результате под колеса автомобиля Fiat попала пожилая 82-летняя женщина. Пенсионерке была оказана разовая помощь, лечение назначено не было.
Авария на перекрестке с улицей Льва Толстого закончилась для пешехода печальнее — оказавшейся на пути автомобиля Toyota 58-летней женщине понадобилась помощь медиков, пострадавшую увезли в БСМП для осмотра. При этом водитель автомобиля поворачивал на проспект Александра Невского с нарушением ПДД.
Обстоятельства ДТП в обоих случаях выясняются.
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