Появились подробности двух аварий в Петрозаводске, где были сбиты пешеходы

Два человека попали под колеса автомобилей на проспекте Александра Невского, в ГИБДД рассказали подробности аварий.

Напомним, сегодня с разницей в полтора часа на проспекте Александра Невского в Петрозаводске произошли две похожих аварии. Два человека, пересекавших проспект не по пешеходному переходу, попали под колеса автомобилей. Одно ДТП случилось в 12.18 на перекрестке проспекта Александра Невского с улицей Варламова, второе — на перекрестке проспекта с улицей Льва Толстого в 13.55.

Как уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в первом случае в результате под колеса автомобиля Fiat попала пожилая 82-летняя женщина. Пенсионерке была оказана разовая помощь, лечение назначено не было.

Авария на перекрестке с улицей Льва Толстого закончилась для пешехода печальнее — оказавшейся на пути автомобиля Toyota 58-летней женщине понадобилась помощь медиков, пострадавшую увезли в БСМП для осмотра. При этом водитель автомобиля поворачивал на проспект Александра Невского с нарушением ПДД.

Обстоятельства ДТП в обоих случаях выясняются.