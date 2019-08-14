Появились подробности эвакуации ТРЦ "Макси" в Петрозаводске

Посетителей ТРЦ "Макси" на проспекте Ленина эвакуировали из-за пожара в автомобиле, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.15 на пр. Ленина, 14 (ТРЦ "Макси") произошел пожар в автомобиле Nissan Qashqai. Поврежден моторный отсек на площади 0,1 кв м. Для ликвидации пожара привлекались 35 человек и 13 единиц техники.



Причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Всех посетителей эвакуировали. Никто не пострадал.