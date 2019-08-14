Появились подробности эвакуации ТРЦ "Макси" в Петрозаводске

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Посетителей ТРЦ "Макси" на проспекте Ленина эвакуировали из-за пожара в автомобиле, сообщили в МЧС Карелии.
В 14.15 на пр. Ленина, 14 (ТРЦ "Макси") произошел пожар в автомобиле Nissan Qashqai. Поврежден моторный отсек на площади 0,1 кв м. Для ликвидации пожара привлекались 35 человек и 13 единиц техники.
Причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Всех посетителей эвакуировали. Никто не пострадал.
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