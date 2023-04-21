Появились подробности гибели подростка на карьере в Петрозаводске

В прокуратуре Карелии поставили на контроль проверку по факту гибели несовершеннолетнего на Каменном карьере.

Прокуратура республики проводит проверку по факту гибели 17-летнего подростка в водоеме «Каменый карьер» в Петрозаводске, сообщили в надзорном ведомстве. Там же рассказали подробности трагедии.

Как было установлено предварительно, около 16.00 вечера 25 июня подросток пришел на карьер купаться вместе со своим другом, 2005 года рождения.

Переплывая карьер, в какой-то момент подросток сказал, что поплывет обратно, и развернулся. Но до берега он добраться не смог.

Погибший был студентом петрозаводского автотранспортного техникума, окончил 1 курс.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Кроме того, прокуратура организовала проверку обеспечения требования безопасности у «Каменного карьера».