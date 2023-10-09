Появились подробности громкого ДТП в Петрозаводске, где легковушка уходила от сотрудников ДПС

За рулем иномарки, которая пыталась скрыться от дорожной полиции, был пьяный подросток и, естественно, без прав.

Подробности дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло вечером в субботу, 7 октября, на улице Кирова в карельской столице. Там водитель автомобиля Ford нарушил правила дорожного движения и проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться. Водитель наоборот увеличил скорость и попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследовать иномарку.



На перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Ленинградской водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.

Водитель бросил автомобиль и попытался бежать, но его практически сразу задержали дорожные полицейские.

Оказалось, что за рулем находился 17-летний молодой человек. При этом у него не было водительских прав, а за руль он сел в состоянии опьянения.



В отношении нарушителя было составлено пять административных материалов за нарушения правил дорожного движения.

Напомним, в минувшую субботу, в 19.46, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Ленинградской иномарка снесла дорожный знак пешеходного перехода - так завершилась попытка бегства от патруля ДПС.