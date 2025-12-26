Прокуратура Сегежского района проводит проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня около 11:00 на федеральной трассе «Кола».
В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии
В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр
В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»
На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля
«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск
Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска
В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку
Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии
В России мошенники используют тему гонконгского гриппа для кражи данных и денег через «Госуслуги»
В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог
Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году
Сегодня в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности
В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года
Жительнице Петрозаводска вернут украденные мошенниками 90 тысяч рублей
Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня
Уголовным штрафом обернулось уклонение от погашения миллионной задолженности
В Карелии наградили деятелей культуры
Юные спортсмены Карелии получили стипендии
Обладателей «Пушкинских карт» призвали переоформить их до конца года
Десять новых автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска в 2026 году
Инна Колыхматова исполнила мечту четырехлетней Василисы
Легендарный ВИА «Поющие гитары» приезжает в Петрозаводск
Сильный снег обещают в Карелии 27 декабря
Карелия сохраняет лидирующие позиции по объемам жилищного строительства
Дача сгорела в СНТ в Карелии
Итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников пройдет 11 февраля
Опубликован график работ поликлиник в праздничные дни в Карелии
Обокравшую магазин петрозаводчанку объявили в розыск
Правительство РФ исключило из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
Легковой автомобиль вынесло на тротуар в центре Петрозаводска
В городской поликлинике № 2 обустроили входную зону, кафе и аптеку
Опыт «ПКС-Водоканал» в сфере концессий признан отраслевым ориентиром
Иномарка разбилась на Ледмозерском шоссе в Костомукше
Банк России вводит в обращение банкноту номиналом 1000 рублей с «Метеором»
Названы дефицитные в России модели автомобилей
Фургон перевернулся на трассе в Олонецком районе — есть пострадавшие
Ещё одна пенсионерка попала под колёса авто в городе Сортавала
Карелия получила 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры в арктических городах
В Петрозаводске экс-начальницу почты осудили за кражу 370 тысяч рублей из кассы
Опубликован график работы общественного транспорта в Петрозаводске на новогодних каникулах
Стало известно, сколько будет стоить вывоз мусора в Карелии в 2026 году
Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России
Даже в отсутствие накопленных средств вы можете купить новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп»
В России предложили перейти на шестидневную рабочую неделю
Карельские полицейские задержали подозреваемого в масштабном мошенничестве
Впервые в истории учёному из КарНЦ РАН присвоено почётное звание «Профессор РАН»
Молодая женщина и маленький ребенок пострадали в ДТП в Петрозаводске
Десятая часть жительниц Карелии планируют потратить на бьюти-услуги перед Новым годом более 20000 рублей
В России хотят запустить передвижные аптеки
Скидка 3% первым десяти покупателям квартир в жилом доме «ПаркЛайн»
Жительнице Петрозаводска помогли добиться подключения дома к газу спустя 100 дней
Молодая петрозаводчанка стала жертвой схемы с письмом из налоговой и потеряла крупную сумму
В селе Кончезеро построили новую амбулаторию по карельскому проекту
В Карелии стартовали предновогодние рейды ГАИ
Росприроднадзор выясняет, кто привел львенка в груминг-салон Петербурга
Благотворительный проект «Большая покупка» исполнил восемь желаний многодетных семей в Петрозаводске
Вышла новая серия «Простоквашино» с Владимиром Путиным
Форвардер загорелся на делянке в Медвежьегорском районе
Школу №43, где продолжается капитальный ремонт, откроют только в новом учебном году
Непрерывный мониторинг обстановки на Лососинской плотине продолжится в новогодние праздники
Больше сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за метели
В Минздраве России оценили риск потерять слух после гонконгского гриппа
Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.