Появились подробности инцидента с обстрелом автобуса хоккейной команды из Карелии

Начальник команды рассказал федеральному информагентству о поведении водителя, обстрелявшего автобус команды «СКА-Карелия» в Подмосковье.

Водитель легкового автомобиля вел себя неадекватно на дороге, перед тем как совершить выстрелы по автобусу молодежной хоккейной команды «СКА-Карелия». Об этом ТАСС сообщил начальник клуба Алексей Тяпкин, который находился вместе с командой во время инцидента.

Автобус команды «СКА-Карелия» во вторник обстреляли из иномарки на шоссе Энтузиастов в Подмосковье. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета в сторону автобуса, который двигался в попутном направлении.

«Я взрослый человек, чего в наше время только не было, поэтому особых эмоций этот инцидент не вызвал, — сказал Тяпкин. — Я так думаю, что это была обычная „хулиганка“, которую устроил сумасшедший водитель легковушки. Хорошо, что пуля прошла мимо».

«Водитель автобуса выезжал нормально, по правилам, а этот лез как дурачок, не знаю, специально или нет. Неадекватный тип: сравнялся, ехал рядом, после открыл окно и последовало два удара сильных», — добавил он.

Тяпкин отметил, что игроки команды не испугались нападения. «Все уже не дети. Единственное, мы потом часа три простояли, пока шли разбирательства, это доставило неудобства», — добавил он.

Во вторник в подмосковной Балашихе хоккеисты «СКА-Карелии» обыграли «Русских витязей» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

Напомним, инцидент случился вечером во вторник, 17 января, конгжда карельская команда возвращалась домой после матча в подмосковной Балашихе.