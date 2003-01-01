РЕКЛАМА
Появились подробности исчезновения двух мужчин на озере Долгое
Сегодня 09:32 Происшествия
В Карелии продолжаются поиски двух мужчин, пропавших после того, как вчера днем на озере Долгое перевернулась моторная лодка.

фото: ©Госкомитет Карелии по безопасности

По данным спасателей, в лодке «Обь» находились трое мужчин. После того как судно перевернулось, один из них, 1967 года рождения, смог самостоятельно доплыть до берега 100 метров и пешком добрался до села Михайловское, откуда спустя три часа сообщил о происшествии в службу спасения. Двое других – 1965 и 1958 годов рождения – оставались в воде, держась за перевернутую лодку. Все мужчины находились в лодке без спасательных жилетов.

Сегодня утром к поискам приступила поисково-спасательная группа в составе 3-х человек Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В ходе поисковой операции местным жителям удалось обнаружить саму лодку, однако местонахождение двух пропавших мужчин установить не удалось.

Поисково-спасательные работы на озере Долгое продолжаются. В случае возникновения чрезвычайной ситуации спасатели напоминают о необходимости немедленно звонить по номеру 112.

Напомним, два человека пропали после ЧП с катером в Карелии.

