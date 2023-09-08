Появились подробности крупной аварии в Олонецком районе: двоих достают спасатели

Шестеро человек доставили в приемный покой Олонецкой ЦРБ. Двоих человек извлекают спасатели.

10 сентября в 18.20, в Олонецком районе, у поворота на деревню Новинка, произошло столкновение трех автомобилей.

Фура с прицепом, грузовой фургон Mercedes и пассажирская маршрутка Mercedes-Benz Sprinter с 13 пассажирами в салоне двигались друг за другом.

Фура неожиданно затормозила, в нее въехал грузовой фургон, за ним - маршрутка.

В результате ДТП от удара фура упала в кювет.

Подробности ДТП в Олонце сообщил глава Минздрава Карелии в своем Телеграм-канале.

Михаил Охлопков рассказал о происшествии со ссылкой на коллег из Олонецкой ЦРБ.



Дорожная авария произошла в 15 километрах от Олонца. В ДТП травмы получили восемь человек.



На месте аварии работают экстренные службы.



Шестеро пострадавших в приемном покое, двоих извлекают спасатели МЧС, сообщил министр.

Напомним, крупная авария произошла вечером в воскресенье, 10 сентября.