Появились подробности лобового ДТП в центре Петрозаводска

Пострадали два человека.

Серьезное ДТП произошло сегодня вечером, в 18:07, на пересечении улиц Антикайнена и Красной. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».

По информации Госавтоинспекции Карелии, столкнулись два автомобиля. За рулем Toyota находился 33-летний водитель, которому после аварии оказали медицинскую помощь на месте. Водитель за рулем ВАЗ-2107 получил серьезные травмы. Его на скорой отвезли в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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