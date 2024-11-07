Появились подробности лобового ДТП в центре Петрозаводска

Пострадали два человека.
Серьезное ДТП произошло сегодня вечером, в 18:07, на пересечении улиц Антикайнена и Красной. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».
По информации Госавтоинспекции Карелии, столкнулись два автомобиля. За рулем Toyota находился 33-летний водитель, которому после аварии оказали медицинскую помощь на месте. Водитель за рулем ВАЗ-2107 получил серьезные травмы. Его на скорой отвезли в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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