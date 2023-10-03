Появились подробности лобового столкновения иномарок в Петрозаводске

Женщину-водителя увезли в больницу с места аварии.

Подробности дорожной аварии в Петрозаводске рассказали в ГИБДД.



ДТП произошло во вторник, 3 октября, в 16.20, на Лесном проспекте. Там автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого была 56-летняя женщина, перед разворотом не занял крайнее положение на дороге и столкнулся с автомобилем Renault Logan - он двигался в попутном направлении.

В результате дорожной аварии водитель Lacetti получила травмы и была госпитализирована в больницу. Её оставили в стационаре, уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, во вторник, 3 октября, на месте лобового столкновения иномарок работала реанимация.