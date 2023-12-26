Появились подробности массового ДТП в Костомукше

В тройной аварии, где пескоразбрасыватель не уступил дорогу грузовому авто, получили травмы водители грузовика и легковушки.

Подробности дорожной аварии рассказали в республиканской ГИБДД.

ДТП произошло во вторник, 26 декабря, в 16.15 в городе горняков Карелии. Там водитель, управляя автомашиной MAN в составе с прицепом Schmitz поворачивал на автозаправку «Роснефть» и не уступил дорогу автомашине Scania. В результате касательного столкновения с задней правой частью прицепа Schmitz водитель автомобиля Scania потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомашиной LADA Vesta.

В ДТП травмы получили водители Scania и LADA Vesta, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, пескоразбрасыватель оказался в кювете после тройного ДТП в Костомукше. Костомукшские спасатели выезжали на проспект Горняков, где столкнулись три автомобиля. Легковушка оказалась сильно разбита, а один двух из грузовиков вылетел в кювет, где врезался в деревья.