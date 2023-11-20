Появились подробности массовой аварии под железнодорожным мостом в Петрозаводске

В ДТП получили травмы женщина-водитель и девушка-пассажир.
Подробности утренней дорожной аварии в карельской столице рассказали в городской ГИБДД.
ДТП с участием трёх автомобилей произошло во вторник, 21 ноября, в 08.02, на перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе.
По предварительной информации, автомобиль Lifan, за рулем которого был 63-летний водитель, наехал на автомобиль Renault Duster, который отбросило на впереди стоящий автомобиль Infiniti.
В результате дорожно- транспортного происшествия 38-летняя водитель автомобиля Renault и её 17-летняя девушка-пассажир получили травмы, им назначили лечение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, массовая авария произошла на одном из самых оживленных перекрестков Петрозаводска - на пересечении улиц Лыжная, Правды, Калинина и Ключевского шоссе.
Момент аварии попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения компании «Сампо».
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