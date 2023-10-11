Появились подробности одного из ДТП, куда выезжали спасатели Пудожского района Карелии

Внедорожник слетел с трассы в кювет и перевернулся.
Подробности дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в среду, 11 октября, около 6 утра, рядом с поселком Красноборский Пудожского района, на 412 километре федеральной автодороги Вологда - Медвежьегорск. Там автомобиль Kia Sportage съехал в кювет, где перевернулся.
В результате происшествия травмы получила 74-летняя пассажир автомобиля.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, для ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели Пудожского района.
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